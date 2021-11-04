إيراد "فرق خبرة" يتجاوز 100 ألف جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 3 نوفمبر، فيلم "فرق خبرة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع الأفلام التي تم طرحها الفترة الماضية.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات إيراد قُدر بـ117 ألفًا و723 جنيها.

"فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداثه عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.