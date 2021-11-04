نور قطامش ينضم لحكاية "النظارة البيضاء" في "نصيبي وقسمتك 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان الشاب نور قطامش لفريق الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصري وكارولين عزمي، قصة وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي.

ويشارك في حكاية "النظارة البيضاء" نخبة من الفنانين على رأسهم: أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي ينتهي بمفاجأة.

وشارك قطامش في الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك" حكاية "حبيبة أمها" بطولة درة ومحمد كيلاني، وحكاية "كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، كما شارك في مسلسل "أسرار" مع الفنانة نادية الجندي، بالإضافة لبطولته فيلم "نور" وهو فيلم قصير تناول تجسيد استغلال الإرهابيين للشباب.