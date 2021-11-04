وكيل الموسيقيين لمصراوي: مشاركة مسلم في تقديم أغنية "عودة الأب الضال" تحايل على قرار منعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في ثالث تجارب مغني المهرجانات مسلم مع تقديم أغاني المقدمة والنهاية في الأعمال الدرامية، انتهى مؤخرا بمشاركة "حودة بندق"من تسجيل أغنية تتر البداية لمسلسل "عودة الأب الضال"، الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، والأغنية تحمل اسم "كازانوفا"، ما هو موقف نقابة المهن الموسيقية التي سبق وأصدرت قرار منع التعامل معه؟

المايسترو محمد أبو اليزيد"وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على مشاركة مسلم في تقديم الأغنية، وقال: "ما يحدث يعد تحايلا على قرارات النقابة، مسلم يدعي كذبا تصحيح أوضاعه في النقابة، وهذا غير صحيح، وقرار منع التعامل معه مازال ساريا، ومشاركته غير قانونية، ولهذا ندرس بالفعل تقديم شكاوى إلى الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن السينمائية ، بالإضافة إلى إنذار الشركة المنتجة".

وتابع:" عندما تقدم مسلم إلى النقابة لتوفيق أوضاعه منذ فترة، طالبناه بإحضار شهادة الخدمة العسكرية، وضمها إلى ملف الأوراق قبل خوض الإختبارات، ومن وقتها خرج ولم يعد".

أبو اليزيد أوضح: "فيما يخص حودة بندق، حصل المغني بالفعل على تصريح سنوي من النقابة، بعد ‘إلتزامه بالقرارات".

مسلم اسمه الأصلي ، هو مصطفى زكريا محمد علي مسلم، قدم في رمضان الماضي أغنية مسلسل "موسى"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وأغنية "النوايا" في فيلم "ماكو" الذي عرض مؤخرا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قد أصدرت في يونيو الماضي قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

مسلسل "عودة "الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وغيرهم.