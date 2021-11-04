شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة السينمائى يكشف أعضاء لجنة التحكيم وجوائز نسخته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ملتقى مهرجان القاهرة السينمائى عن أعضاء لجنة تحكيم نسخته الثامنة، حيث تضم اللبنانية هانيا مروة، مديرة سينما متروبوليس في بيروت، والفرنسية آليس خروبى، مديرة البرمجة في سوق مهرجان كان السينمائي، والمخرج المصرى شريف البندارى.

كما أعلن الملتقى عن قائمة الشركاء والرعاة والجوائز التي تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار وهي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، ويتنافس عليها 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، ضمن الفعاليات المقرر إقامتها في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

من جانبه قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نشكر الشركاء والرعاة الذين آمنوا بمهرجان القاهرة وملتقى القاهرة لصناعة السينما، ويعملون معنا على الوصول إلى آفاق جديدة في صناعة السينما، كما أنني سعيد للغاية بالتطور الكبير الذي تشهده أيام القاهرة لصناعة السينما عاما تلو الآخر، وبالإقبال الكبير عليها من قِبل صناع السينما العرب من كل الأجيال، هذا بخلاف الاهتمام المتزايد بشأن تغطية فعالياتها وحلقاتها النقاشية من جانب الصحافة ووسائل الإعلام".

فيما قال شادي زين الدين، مدير ملتقى القاهرة السينمائى: "سعداء بانضمام هانيا مروة، وأليس خروبي، وشريف البنداري، إلى لجنة تحكيم نسخة هذا العام من ملتقى القاهرة السينمائي، هم ليسوا فقط من صُنَّاع الأفلام المرموقين في العالم العربي، لكنهم أيضاً داعمون للمواهب الشابة في المنطقة".

وعلقت ميريام دغيدى، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، على ذلك قائلة: "طوال السنوات الماضية، نجحت أيام القاهرة لصناعة السينما في أن تصبح واحدة من أهم المحطات على الأجندة السينمائية الدولية، التي تجمع الممولين وداعمي السينما مع صُنَّاع الأفلام في فعالية واحدة. سعداء بأننا استطعنا أن نجذب هذا العام عدداً كبيراً من الشركاء الذين يقدمون جوائز هي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، ويستهدفون دعم أفضل مشروعات الأفلام من العالم العربي، كما يستمر أيام القاهرة لصناعة السينما في جذب ضيوف من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ليقوموا بعقد اجتماعات مع صُنَّاع الأفلام وتقييم المشروعات وإرشادهم من أجل العمل على تطوير مشروعاتهم".

يذكر أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تتمثل في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).