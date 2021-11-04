شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير الموسم الخامس من La Casa De Papel قبل طرحه 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة نيتفلكس عن بعض الصور الترويجية للنصف الثانى من الجزء الخامس لسلسلة La Casa De Papel، وذلك قبل طرح الحلقات الخمس المتبقية من العمل فى 3 ديسمبر المقبل.



La Casa De Papel



La Casa De Papel

على أن يدور النصف الثانى من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel، بعد أن فارقت طوكيو (Úrsula Corberó) الحياة ولا يزال العدو مجروحا داخل بنك إسبانيا، لكنه أكثر خطورة مما كان رغم جراحه.



La Casa De Papel

وعلى الرغم من مواجهتهم لأصعب اللحظات وأعظم التحديات حتى الآن، إلا أن العصابة تضع خطة لإخراج الذهب دون أن يلاحظ أحد، وكي تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ في حياته.

ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، وبالتالي تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.

كما شهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.



La Casa De Papel