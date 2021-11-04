شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح Eternals غدا.. منتج الفيلم : "لا حاجة لـ جزء ثاني من العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منتج فيلم Eternals الجديد من شركة مارفل، نات مور: ليس هناك جزء ثانى من السلسلة، وذلك قبل طرح الفيلم غدا بـ دور العرض حول العالم، فيلم Eternals يعد العمل رقم 26 من سلسلة الأبطال الخارقين للشركة.

وأضاف مور قائلا : " أن العمل على جزء جديد من Eternals ليس وارد إلى الآن، وليس شيئا مفروضا، كما أنه لا حاجة لـ جزء ثاني من العمل، بالرغم من أنه لدينا مجموعة من الأفكار حول المكان الذي يمكن الذهاب إليه، لكن لا توجد قاعدة سريعة لـ وجود جزء جديد، ومن الممكن تغييرالأمر، ولكن ليس الآن".

يركز الفيلم الجديد على مجموعة خارقة مكونة من كائنات شبه الخالدة التي تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين، على الرغم من أن القرون قد رأتهم مفترقين، إلا أن التهديد المتزايد في يومنا هذا يعيدهم معًا.

وسيدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبرالكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.