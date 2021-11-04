صور مُسربة لأبناء لجين عمران “الشابين” بعد قيامها بإخفاء وجههما في عيد ميلادها – (شاهدها الآن)!

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - دائما ما تحرص الإعلامية السعودية لجين عمران، على إخفاء هوية نجليها القطريين عن الأضواء وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة بشكلٍ عام، فهي تحتفظ بحياتهما الشخصية بعيدًا عن الأعين قدر الإمكان

حيث احتفلت لجين عمران، مؤخرًا بعيد ميلادها الـ44 بحضور العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه وأفراد أسرتها، وظهرت الإعلامية السعودية في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل وهي تغني وتحتفل مع محبيها.

وبرغم حضور نجليها سمير وجيلان حفل عيد ميلادها، إلا أن لجين عمران كانت حريصة كل الحرص على إخفاء وجهيهما بوضع شكلي إيموجي على وجهيهما حتى لا تظهر ملامحهما للجمهور، لأنها أيضًا شاركت صور الحفل التي انتشرت عبر السوشيال ميديا من خلال حساباتها الخاصة.

وأرفقت لجين عمران صورة نجليها التي شاركتها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة عبر حسابها على “إنستجرام” بالتعليق قائلة: “المهم إني طلعت أقصر من عيالي”. مع إيموجي ضاحك

تسريب صور نجلي لجين عمران

ولكن بعد أن شاركت الاعلامية السعودية تلك الصور الغير واضحة التي جمعتها بأبنائها من حفل عيد ميلادها، تم تسريب العديد من الصور لجيلان ابنة الإعلامية السعودية لجين عمران، تظهر فيها ملامحها بشكل واضح، رغم محاولات لجين بإخفائها عن الجمهور طيلة السنوات الماضية، والأمر نفسه بالنسبة لابنها سمير أيضًا.

فبعد أن قدمت جيلان التهنئة لوالدتها لجين عمران، بمناسبة عيد ميلادها برسالة نشرتها والدتها، قالت فيها: ”أنا أحبك كثيرا يا أمي.. كنت أخبر شقيقي سمير منذ يومين أنني أشعر بالفخر لأنني ابنة امرأة قوية ومستقلة أنا فخورة بك كثيرا“.

لترد لجين عمران على رسالة ابنتها: ”أروع رسالة ممكن توصلني من بنتي جيلان.. الله لا يحرمني منك ولا من سمير“.

ليثار بذلك فضول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، ويهتمون بالبحث عن صور ابني لجين عمران، وكانت هناك مناسبات عدة استطاع البعض من خلالها تسريب صور لجيلان وسمير، مما أدى لانتشارها.

جيلان ابنة لجين عمران

تم تسريب أكثر من صورة لجيلان في مناسبات مختلفة، وكانت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” أول من نشر صورة واضحة لجيلان إلى جانب والدتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

كما نشرت لجين نفسها صورًا لجيلان بنصف وجهها فقط، حتى لا تظهر ملامحها واضحة على السوشيال ميديا، وكان أبرز هذه الصور خلال حفل زفاف جيلان قبل عدة أعوام، كما تم تسريب صور جيلان ابنة لجين عمران أيضاً أثناء احتفالها بتخرجها وهي ترتدي زي التخرج.

سمير ابن لجين عمران

صور أخرى انتشرت لسمير ابن لجين عمران، كاشفة عن ملامحه أثناء احتفاله بعيد ميلادها مرة وأخرى في صورة جمعته بها وبشقيقته.

لم تؤكد لجين عمران في أي مناسبة أو تنفي ما إن كانت هذه الصور تعود لابنها سمير فعلا أم لا، ولكن تكرار ظهور نفس الشاب معها في مناسبات مختلفة بالخطأ أكد أنه هو نجلها والذي اعتبر البعض أن ملامحه تشبه والدته كثيراً.

معلومات عن لجين عمران

لجين عمران هي إعلامية سعودية، ولدت في مدينة الجبيل شرق المملكة في يوم 26 أكتوبر عام 1977، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي.

لجين عمران ترتيبها الثاني بين إخوتها، وأصغرهم الفنانة أسيل عمران، طفولة لجين كانت سعيدة كثيرًا بسبب علاقة الحب التي جمعت والديها وطريقة تربيتهما لها ولأخوتها.

وعن طفولتها قالت لجين عمران: “أروع طفولتها، لما بشوف مقابلات في بعض الأحيان، سواء أجانب أو عرب أقول الله شو كنت محظوظة، الحين أقلب ذكريات الطفولة من كثر ما أنا أستمتع فيها، حلوة لدرجة أنه إذا كنت متضايقة أرجع لها”.

كما جمعتها علاقة صداقة مميزة بأشقائها، بسبب الصداقة العميقة التي جمعت بينهم، وعلقت لجين على هذه الصداقة قائلة: “قسما بالله مهرجان، ونحن ما شاء الله عيلة كبيرة يعني، 4 أولاد و3 بنات فلك أن تتخيل أما كل واحد يجي مع مرته وعياله حفلة”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت