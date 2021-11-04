شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي فى عيد ميلاد حماقي : كل سنة وأنت طيب يا عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشرة سنوات طويلة تجمع بين النجمين أحمد حلمي ومحمد حماقي، وذلك منذ أن قدم حماقي أغنية " واحدة واحدة"، وهي أغنية فيلم " جعلتني مجرما" لحلمي، لذلك لم يجد لأخير صورة تحمل الذكريات غير صورة تسجيل الأغنية وصورة حديثة أخر تجمعه مع حماقي ليهنئه بعيد ميلاده.

ونشرأحمد حلمي صوره مع حماقي من خلال خاصة القصص القصير علي الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "كل سنة وانت طيب يا حمادة يا عشرة يا جميل..عقبال مليون سنة صحة وسعادة وحب ونجاح".