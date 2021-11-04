شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تدعو لـ سهير البابلى بالشفاء:" إيقونة المسرح و الفن ربنا يشفيكى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة بشرى، الدعاء للنجمة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية، ونشرت صورة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:"إيقونة المسرح والفن ربنا يطمنا عليكى ويشفيكى ويعافيكى ويطمن عائلتك ومحبينك".

وكان تليفزيون الخليج 365 استضاف الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى، فى مداخلة هاتفية من تقديم الزميلة حور محمد وإعداد زينب عبد اللاه، للكشف عن تطورات حالة الفنانة الصحية بعد تدهورها خلال الساعات الماضية.

وقال زوج ابنة سهير البابلى إن الفنانة الكبيرة توضأت قبل أن تسوء حالتها الصحية وقرأت جزء من القرآن وأدت صلاتها، وكانت دائما تتمنى أن ترى وطنها مصر فى تقدم وازدهار وكانت تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرًا بأن يسدد خطاه.

وأوضح الدكتور رضا طعيمة أن الأزمة الصحية التي ألمت بالفنانة سهير البابلى جاءت نتيجة ارتفاع السكر ولم تدرك الممرضة التي تشرف على علاجها هذا الأمر جيدا، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها للأسف تعانى وكلنا ندعو لها.

وعبر زوج ابنة سهير البابلى عن غضبه من بعض المواقع التى تداولت أخبارا كاذبة عن حالة الفنانة القديرة على أنها أجرت عملية قلب مفتوح على غير الحقيقة، داعيا إلى تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.

وتابع أن الفنانة سهير البابلى دخلت فى نوم عميق بعد نقلها المستشفى منذ 10 أيام، ويحقنها الأطباء من أجل تخفيف الآلام، مضيفا أنها تأكل من خلال أنبوب لتسهيل وصول الطعام إلى المعدة، وأنها فى حاجة للدعاء.