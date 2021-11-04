شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وكاملة أبو ذكرى فى "اتجاه إجباري" رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة منة شلبى التحضير لعمل درامى يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى بعنوان "اتجاه إجباري" للمؤلف محمد هشام عبية، للعرض فى رمضان المقبل 2022 والذى يدورفى إطار اجتماعى.

وانتهت النجمة منة شلبى من تصوير آخر مشاهدها بفيلمها الجديد "من أجل زيكو" خلال الأسابيع الماضية، وترجع تسمية الفيلم بهذا الاسم إلى طفل يسمى "زيكو" وهو ابن منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم الذى يخرجه المخرج بيتر ميمى.

وأعربت منة فى تصريحها لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بهذا الفيلم والتعاون مع بيتر ميمى كمخرج، معلقة: "مخرج له رؤية خاصة فى أعماله، وله بصمات خاصة تظهرعلى الفنانين الذين يشاركون فى أعماله".

وأضافت منة أنها تقوم بدورفتاة شعبية تسكن بحارة فى منطقة القلعة، ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمى.الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن.