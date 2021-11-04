شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار خطيرة يكشفها ويل سميث بمذكراته..فى التاسعة فكرت قتل والدى..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ويل سميث أنه فكر في قتل والده كوسيلة "للانتقام" لوالدته، فالممثل المولود في فيلادلفيا ، 53 عامًا ، تحدث في علاقته المعقدة مع والده في مقتطف من مذكراته القادمة Will التي يصدرها .

ويتذكر ويل وقتًا كان يفكر فيه في دفع والده المخمور إلى أسفل الدرج كعقاب على سنوات من الألم والغضب والاستياء التي سببها ويل الأب لابنه ووالدته.

وقال ويل "كان والدي عنيفًا ، لكنه كان أيضًا في كل لعبة وحفل ..لقد كان مدمنًا على الكحول ، لكنه كان يقظًا في كل عرض أول في كل فيلم من أفلامي. لقد استمع إلى كل سيناريو، وزار كل استوديو...وكان يضع الطعام على المائدة كل ليلة في حياتي".

وقال ويل عن ذكريات العنف المبكرة في طفولته :"عندما كنت في التاسعة من عمري ، شاهدت والدي يضرب أمي على جانب رأسها بشدة لدرجة أنها انهارت. رأيت دمها يسيل..تلك اللحظة في غرفة النوم..ربما حددت من أنا أكثر من أي لحظة أخرى في حياتي"، وأشار سميث إن صدمة هذا الحادث كان لها صدى طوال بقية حياته.

وكان قد تصدر النجم العالمي ويل سميث، والشقيقتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، غلاف مجلة Entertainment، فى عدد شهر ديسمبر، للترويج لفيلمهم الجديد King Richard، المقرر عرضه يوم 19 نوفمبر الجاري فى دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

ونشر سميث عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام كواليس تصوير الغلاف الخاص بالمجلة، بينما يظهر بجواره نجمة التنس العالمية سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس ويليامز، للترويج لفيلمهم الجديد.