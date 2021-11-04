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أسرار خطيرة يكشفها ويل سميث بمذكراته..فى التاسعة فكرت قتل والدى..اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ويل سميث أنه فكر في قتل والده كوسيلة "للانتقام" لوالدته، فالممثل المولود في فيلادلفيا ، 53 عامًا ، تحدث في علاقته المعقدة مع والده في مقتطف من مذكراته القادمة Will التي يصدرها .

Traumatic: Recalling an early memory of violence, Will said, 'When I was nine years old, I watched my father punch my mother in the side of the head so hard that she collapsed. I saw her spit blood. That moment in that bedroom, probably more than any other moment in my life, has defined who I am'

Greek drama: Will Smith revealed he once considered killing his father as a way to 'avenge' his mother. They're seen in 2015 together, not long before Smith Sr.'s 2016 death from cancer

ويتذكر ويل وقتًا كان يفكر فيه في دفع والده المخمور إلى أسفل الدرج كعقاب على سنوات من الألم والغضب والاستياء التي سببها ويل الأب لابنه ووالدته.

Pages: The Philadelphia-born actor, 53, reflected on his complicated relationship with his father in an excerpt of his forthcoming memoir Will released by People on Wednesday

وقال ويل "كان والدي عنيفًا ، لكنه كان أيضًا في كل لعبة  وحفل ..لقد كان مدمنًا على الكحول ، لكنه كان يقظًا في كل عرض أول في كل فيلم من أفلامي. لقد استمع إلى كل سيناريو، وزار كل استوديو...وكان يضع الطعام على المائدة كل ليلة في حياتي".

Darkness: In the except, Will remembers a time when he contemplated pushing his drunken father down the stairs as retribution for the 'decades of pain, anger, and resentment' Will Sr. caused. Above, the father and son are seen in a vintage shot with Will's eldest Trey

وقال ويل عن ذكريات العنف المبكرة في طفولته :"عندما كنت في التاسعة من عمري ، شاهدت والدي يضرب أمي على جانب رأسها بشدة لدرجة أنها انهارت. رأيت دمها يسيل..تلك اللحظة في غرفة النوم..ربما حددت من أنا أكثر من أي لحظة أخرى في حياتي"، وأشار سميث إن صدمة هذا الحادث كان لها صدى طوال بقية حياته.

وكان قد تصدر النجم العالمي ويل سميث، والشقيقتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، غلاف مجلة Entertainment، فى عدد شهر ديسمبر، للترويج لفيلمهم الجديد King Richard، المقرر عرضه يوم 19 نوفمبر الجاري فى دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

ونشر سميث عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام كواليس تصوير الغلاف الخاص بالمجلة، بينما يظهر بجواره نجمة التنس العالمية سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس ويليامز، للترويج لفيلمهم الجديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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