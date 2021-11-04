شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تروج لحفلها فى دبى قبل إحيائه بـ 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر من الشهر الجارى ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، وروجت نانسى عجرم، للحفل عبر حسابها على إنستجرام.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، و

كما وصلت نانسى عجرم اليوم الخميس إلى القاهرة، لاحياء حفل غنائى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة مساء اليوم، حيث يشهد الحفل عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أالقديمة والحديثة. وتعبتر هذه الحفل هي الثانية لها بمصر خلال عام 2021 حيث الأولى كانت بالمسرح الرومانى بمارينا أثناء حفلات موسم الصيف