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نانسى عجرم تروج لحفلها فى دبى قبل إحيائه بـ 8 أيام

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القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر من الشهر الجارى ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، وروجت نانسى عجرم، للحفل عبر حسابها على إنستجرام.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، و

 

كما وصلت نانسى عجرم اليوم الخميس إلى القاهرة، لاحياء حفل غنائى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة مساء اليوم، حيث يشهد الحفل عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أالقديمة والحديثة. وتعبتر هذه الحفل هي الثانية لها  بمصر خلال عام 2021 حيث الأولى كانت بالمسرح الرومانى بمارينا أثناء حفلات موسم الصيف

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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