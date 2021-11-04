شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الإذاعى والفنان محمد الطوخى فى ذكرى ميلاده.. تزوج وداد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل والإذاعى محمد الطوخى الذى ولد يوم 4 نوفمبر من عام 1926، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، كما اتسم بصوته المميز الذى جعله واحد من اشهر الاذاعيين ممن شاركوا بأعمال إذاعية عديدة، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز اعماله.

تخرج من معهد التمثيل عام 1949، عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون

كانت بدايته من خلال فيلم (اليتيمتين) عام 1948.



محمد الطوخى

لم يكن محمد الطوخى مجرد ممثل فحسب، وإنما كان منتج إذاعى أيضاً.

تزوج الراحل محمد الطوخى من الفنانة الراحلة وداد حمدى.

من أبرز أعماله "شمس لا تغيب"، "خديجة"، "تلميذ الشيطان"، "آثار في الرمال".