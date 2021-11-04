شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك بصورته في الطفولة.. ويعلق ساخرًا:" ابتديت فيلر في سن صغير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه بصورة له في مرحلة الطفولة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب ساخرا على الصورة:"ياه أنا ابتديت فيلر في سن صغير قوى"، إشارة منه أن في طفولته كان وجهه ممتلئ.



أحمد سعد

ويحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا بدار أوبرا دمنهور اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر ، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون والذى يقام تحت رعاية وزيره الثقافة المصرية دكتوره إيناس عبد الدايم ، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر وتديره الفنانة جيهان مرسي .

ويبدأ الحفل بمشاركة نخبة من فناني الأوبرا والطرب ومنهم الفنان تامر نجاح ، والفنان حاتم زايد ، والفنان أحمد حسن ، والفنانة سماح عباس ، ثم يبدأ الفنان أحمد سعد فى الجزء الثانى بمصاحبة فرقة الإنشاد الدينى بقياده المايسترو عمرو فرحات .

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج، دويتو "ع الدوغرى"، مؤخرا ، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.