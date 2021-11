شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم إيد شيران الجديد "=" يحتوى على أغنيات تعبر عن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النجم العالمي إيد شيران ألبومه الجديد "=" بعد طول انتظار، بالتعاون مع شركة وارنر ميوزك، ويعد الألبوم الجديد هو الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لـ شيران.

يحتوي الألبوم الجديد "=" على مجموعة مختلفة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه '÷' (Divide)، وهي أعمال يقيم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها.

ويستخدم شيران ألبومه الجديد لاستكشاف بعد الأحاسيس التي يمر بها مثل درجات الحب المتفاوتة في كل عمل على حدى مثل ("The Joker And The Queen" ، "First Times" ، "2step")، أو الخسارة ("Visiting Hours")، المرونة ("Can "t Stop The Rain") أوالأبوة ("Sandman" ، "اترك حياتك")، بينما يعالج أيضًا واقعه وحياته المهنية في أغنية ("المد والجزر").



البوم = لـ إيد شيران

كما يقدم إيد شيران أنماط موسيقية متنوعة ومختلفة في هذا الألبوم تم العمل عليها في أكثر من بلد بين لندن والسويد ولوس أنجلوس، ويأتي الإنتاج التنفيذي للألبوم من إيد شيران وفريد وجوني مكديد، وتعاون في كتابته كل من ستيف ماك، جو روبيل، إيمي وادج، فوي فانس، إلفيرا أندرفجارد، ديفيد هودجز، أندرو وات، لو بيل، ناتالي هيمبي وبن كويلر.

ويساهم شقيق شيران، ماثيو الملحن الشهير بتقديم موسيقى مذهلة في "First Times" و "The Joker And The Queen".