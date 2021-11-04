شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تصل القاهرة لإحياء حفلها اليوم باستاد القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الخميس إلى القاهرة، لاحياء حفل غنائى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة مساء اليوم، حيث يشهد الحفل عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة. وتعبتر هذه الحفل هي الثانية لها بمصر خلال عام 2021 حيث الاولى كانت بالمسرح الرومانى بمارينا اثناء موسم حفلات الصيف

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

وفى نفس السياق أيضا يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر الشهر المقبل، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.