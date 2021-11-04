شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم التونسي "ڨدحة" يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم التونسى "ڨدحة" فى مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة الدولى في دورته الـ 43 وكلمة "ڨدحة" باللهجة التونسية تعنى الشرارة.

الفيلم التونسى "ڨدحة"

الفيلم التونسى "ڨدحة"

الفيلم بطولة طفل بالغ من العمر١٢ عاما يعرف معلومة تقلب حياته رأساً على عقب وتفجر بداخله بركان غضب، فما هى الجريمة التى ارتكبها الكبار فى حق الصغار وافسدت الصداقة؟! .

اختار المخرج أنيس الأسود ذو الخبرة الطويلة فى مجال الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة أن يسرد تفاصيل قصته بلغة سينمائية سلسة و جذابة ومحبة للحياة والطفولة وتضعنا أمام أنفسنا فى مواجهة ما قد نرتكبه فى حق الصغار دون عمد ورغما عن أنفنا .

يحكي الفيلم عن الطفل ڨدحة (12 عاما) الذى يتعرض لحادث سير يدخل على إثره للمستشفى، تتلقى والدته ''بركانة'' مساعدة من ''مليكة'' و ''معز'' حيث يتوليان مصاريف المستشفى ويوفران لعائلتها مسكنا.

يلتقى" ڨدحة'' بابن مليكة ومعز الوحيد ''أسامة''، 11 سنة، و هو يتعافى من عملية زرع كلى فتنشأ علاقة صداقة متينة بين الطفلين، يكتشف خلالها ''ڨدحة'' سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث.