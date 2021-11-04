شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم اديل الجديد يرفع مبيعات سوق الغناء بعد الانخفاض بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير فنية أن النسخة الvinyl لـ ألبوم النجمة العالمية أديل Adele "30 " انعشت الإنتاج الغنائي، وذلك بعد انخفاض السوق الغنائي عقب تفشي فيروس كورونا منذ عامين وما ترتب عليه من مشاكل بالشحن وتوزيع الالبومات ، وقالت مصادر من شركة Sony لمجلة Variety أن الإصدار القادم للفنانة سيرفع المبيعات بشكل كبير.

وقال العاملون في شركة Sony إنه تم إنتاج أكثر من 500 ألف نسخة من خلال الأشهر القليلة الماضية لاستيعاب تاريخ إصدار الالبوم في 19 نوفمبرالجارى ، وقد قامت الشركة بدمج مصانع الضغط الخارجية لضمان تلبية الطلب.

وحسب التقرير قدمت الفائزة بجائزة جرامي النسخة النهائية من الألبوم قبل ستة أشهر للتأكد من تسجيل الألبوم في الوقت المناسب .

ويأتي الإنتاج وسط طلب متزايد على سجلات الفينيل ، والتي تُباع لدى كبار تجار التجزئة مثل Target و Walmart، ونقص الشحن المرتبط بالوباء.

وكانت قد أعلنت النجمة العالمية أديل ADELE، عن توقيت ظهورها الإعلامي الأولى بعد نجاح أغانيها الجديدة Easy On Me، التي طرحتها منذ أيام، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، صورتها لتعلن عن ظهورها يوم 14 نوفمبر المقبل عبر الشبكة الأمريكية CBS في لقاء تليفزيوني.