شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تلعب دور الملكة الشريرة في فيلم ديزني "سنو وايت و الأقزام السبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار شركة ديزني على النجمة العالمية جال جادوت لآداء دورالملكة الشريرة في الفيلم الواقعي القادم "سنو وايت والأقزام السبعة" والذي سيبدأ تصويره في 2022، والمُقتبس عن فيلم Snow White أول فيلم رسوم متحركة لشركة ديزني في عام 1937 ، وفقا لموقع فارايتي.

‏وستلعب جادوت دور البطولة أمام راشيل زيجلر التي تم اختيارها كأميرة كلاسيكية في يونيو، وهذه ليست المشاركة الأولى لجال جادوت في أفلام ديزني، فقد شاركت سابقاً بصوتها في الفيلم الرسوم "رالف يدمر الأنترنت".

من ناحية أخري كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر Red Notice، بطولة النجم العالمي داوين جونسون والنجم العالمي ريان رينولدز، والنجمة جال جادوت، عن تريلر جديد للفيلم يظهر من خلاله مشهد كامل جمع الثلاثي فى أحداث الفيلم المقرر أن يصل في 12 نوفمبر المقبل.

وظهرت جادوت فى التريلر الذي بلغت مدته أكثر من دقيقتان، وهى تلقن علقة ساخنة للثنائي داوين جونسون وريان رينولدز، قبل سرقتها احدي الاشياء الثمينة التى يصارعون عليها.

ويدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دوين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة.

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).