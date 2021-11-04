شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى:" ماجد الكدوانى إنسان جميل جمال وليا الشرف انى قابلته اخيراً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع والمطرب نادر حمدى، عن سعادته لمقابلة النجم ماجد الكداونى، عبر حسابه على فيس بوك.

ونشر نادر صورة تجمعه بماجد الكدوانى، وكتب عليها قائلا:"ماجد الكدواني إنسان جميل جمال يا جماعة ومحترم ومثقف انا بحبه و كان ليا الشرف اني قابلته اخيراً".



نادر حمدى و ماجد الكدوانى

وقال نادر حمدى أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج " معكم " للإعلامية منى الشاذلى، إنه أكثر شخص رومانسى وأكثر شخص لا يرد على الموبايل، كما أنه يصرف أمواله على أشياء ليس لها داع.

وطرح فريق "واما"، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.