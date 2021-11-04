شكرا لقرائتكم خبر عن Bollywood فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Eternals قبل طرحه غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن فيديو ترويجى جديد لـ لقطة كوميدية من فيلم الأبطال الخارقين Eternals، وذلك قبل عرض العمل الجديد بـ دور العرض المختلفة بداية من غدا 5 نوفمبر وطرح الفيديو باسم Bollywood، ووصلت مدته إلى دقيقة و 16 ثانية.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.