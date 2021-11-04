شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تركب المعدية وتقف على عربة تسالى وتتجول فى شوارع بورسعيد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بإحياء حفل غنائي أمس في مدينة بورسعيد، حيث نشرت صور الحفل على حسابها بموقع "انستجرام" معلقة:"امبارح اتعرفت على أحلى وأجمل ناس في بورسعيد، ولبست أخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع اتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة وأكلت من أيادي ست الكل.. شكرا بورسعيد انا راجعالك تاني".

وحرصت هيفاء وهبى بعد انتهائها من الحفل على التجول في محيط الفندق والتقاط الصور التذكارية مع سيدات المدينة، وكذلك أكلت "ترمس وحمص" من على سيارة تسالى، كما التقطت العديد من الصور في شوارع المدينة وسط سعادة كبيرة منها.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روب أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وأكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



النجمة هيفاء وهبى



هيفاء فى شوارع بورسعيد



هيفاء مع جمهور حفل بورسعيد



هيفاء من حفلها ببورسعيد



هيفاء وهبى أمام سيارة التسالى



هيفاء وهبى تداعب الجمهور حفلها ببورسعيد



هيفاء وهبى فى حفلها ببورسعيد



هيفاء وهبى



هيفاء وهبي