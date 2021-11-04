شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يفاجئ جمهوره بصورة غريبة من الجيم :"هل هذا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم الأمريكي هيو جاكمان، صورة طريفة له وهو يمارس التمارين الرياضية، ويرفع الأثقال، وبدا على ملامحه الألم الشديد، ومزح قائلا :"هذا الرجل يبدو وكأنه يعاني من ألم شديد"، وعلق جاكمان علي الصورة عبر حسابه بانستجرام، قائلا :"هل هذا أنا فقط ... أم أن هذا الرجل يبدو وكأنه يعاني من ألم شديد؟".



هيو جاكمان

ومطلع شهر أكتوبر الماضى ظهر النجم العالمي هيو جاكمان، في مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يروج لمهرجان اللياقة العقلية والبدنية، الذى أقيم يوم 30 و31 من أكتوبر الماضى في إستراليا.

ونشر جاكمان، مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله وهو يجري بعض التدريبات الرياضية على إحدى أجهزة اللياقة البدنية للترويج للمهرجان.

وحرص جاكمان، مؤخرا، على دعم النجم العالمي دانيال كريج، بعد توديع لسلسلة أفلام جيمس بوند، الذي طال تجسيدها لعقدين من الزمان، لينشر الأول مقطع فيديو للأخير عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" من أحد لقاءاته موجهًا له رسالة قائلاً: "دانيال صديقي، ستكون دائما بالنسبة لي سلسلة 007 هي أنت".