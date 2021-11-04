شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا اليوم على مسرح أوبرا دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا بدار أوبرا دمنهور اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر ، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون والذى يقام تحت رعاية وزيره الثقافة المصرية دكتوره إيناس عبد الدايم ، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر وتديره الفنانة جيهان مرسي .

ويبدأ الحفل بمشاركة نخبة من فناني الأوبرا والطرب ومنهم الفنان تامر نجاح ، والفنان حاتم زايد ، والفنان أحمد حسن ، والفنانة سماح عباس ، ثم يبدأ الفنان أحمد سعد فى الجزء الثانى بمصاحبة فرقة الإنشاد الدينى بقياده المايسترو عمرو فرحات .

وقد قررت إدارة المهرجان دعم التذاكر المقدمة بدار الأوبرا بدمنهور وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور البحراوى لتتيح الفرصة لجميع الشرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيره لحضور هذه الفاعليات التى تعد أهم المحافل فى مصر والوطن العربي .

واحتفل مؤخرًا النجم أحمد سعد بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى"، مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وذلك خلال 5 أيام من طرحها، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه، "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش ايجار.. أغنيه "ع الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفي حجاج.. بحبكم.

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج، دويتو "ع الدوغرى"، مؤخرا ، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.