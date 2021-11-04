شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يهرب قبل زفافه على أبلة فاهيتا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فيديو طريف ظهر النجم آسر ياسين وهو في طريقة للزفاف علي أبلة فاهيتا، حيث كان يرتدي بدلة الزفاف السوداء، في حين كانت ترتدي أبلة فاهيتا فستان الزفاف، ولكن ياسين هرب قبل اتمام المراسم في نهاية الفيديو.



ابلة فاهيتا



اسر ياسين وابلة فاهيتا



اسر ياسين يتزوج ابلة فاهيتا

وكان قد شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها على أحد شواطئ الجونة ويمسك فى يده لوح التزلج على الأمواج، تزامناً مع إقامة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اكتفى بنشر الصورة على الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام.

آسر ياسين

وشارك ياسين، متابعيه وجمهوره منذ أيام، بمجموعة من الصور على الاستوري الخاص به بموقع إنستجرام، وهو يتدرب على الرماية باستخدام السلاح الناري، حيث ظهر وهو يمسك بالسلاح ويصوب على لوحة النشان، ثم شارك صورة له بعد التدريب وتظهر تميزه في اطلاق النار على اللوحة وإصابته الهدف في منتصف اللوحة بمهارة عالية.