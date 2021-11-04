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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يهرب قبل زفافه على أبلة فاهيتا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في فيديو طريف ظهر النجم آسر ياسين وهو في طريقة للزفاف علي أبلة فاهيتا، حيث كان يرتدي بدلة الزفاف السوداء، في حين كانت ترتدي أبلة فاهيتا فستان الزفاف، ولكن ياسين هرب قبل اتمام المراسم في نهاية الفيديو.
ابلة فاهيتا
اسر ياسين وابلة فاهيتا
اسر ياسين يتزوج ابلة فاهيتا
وكان قد شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها على أحد شواطئ الجونة ويمسك فى يده لوح التزلج على الأمواج، تزامناً مع إقامة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اكتفى بنشر الصورة على الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام.
وشارك ياسين، متابعيه وجمهوره منذ أيام، بمجموعة من الصور على الاستوري الخاص به بموقع إنستجرام، وهو يتدرب على الرماية باستخدام السلاح الناري، حيث ظهر وهو يمسك بالسلاح ويصوب على لوحة النشان، ثم شارك صورة له بعد التدريب وتظهر تميزه في اطلاق النار على اللوحة وإصابته الهدف في منتصف اللوحة بمهارة عالية.
جدير بالذكر أن الفنان النجم آسر ياسين يجسد دور ضابط مباحث خلال أحداث مسلسل "الثمانية"، ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار الأكشن، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى بمنطقة التجمع الخامس فى أكثر من ديكور آخرها كان ديكور مستشفى، وجمعت المشاهد بين محمد علاء وآسر ياسين.
مسلسل الثمانية ينتمى لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.