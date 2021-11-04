شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الموسم الثانى لعرض " صاحب مقام " على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس، الموسم الثانى للعرض المسرحى " صاحب مقام " للمخرج عادل حسان ، علي مسرح الطليعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا ، وهو عرض حكى وغناء وإنشاد من إنتاج مسرح الطليعة الذى يديره الفنان سامح مجاهد ، والتابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار .

عرض صاحب مقام يتناول ستة حكايات عن خمسة من أولياء الله الصالحين وهم " أبو الحسن الشاذلى ، السيد البدوى ، إسماعيل الإنبابى ، السيده نفسية ، المرسى أبو العباس ، والقديس مارجرجس " ، العرض كتابة وأشعار مسعود شومان ، موسيقي وألحان حازم الكفراوي ، ومن إخراج عادل حسان .

يذكر أن مسرح الطليعة قد قدم خلال الفترة القادمة عرضين مسرحيين علي قاعتي زكى طليمات وصلاح عبد الصبور وهم عرض " أحدب نوتوردام ، وعرض فريده " عرض أحدب نوتردام من تأليف فيكتورهوجو ، كتابة وترجمة أسامة نورالدين، ديكور حمدى عطية، أزياء نعيمة عجمي، أشعار طارق علي، موسيقي وألحان كريم عرفه، إستعراضات كريمة بدير، ومن بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب .

وعرض " فريدة " مأخوذة عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، وتدور أحداثها حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏‎"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.