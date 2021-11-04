شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف عن رضا البحرواي بعد انقضاء فترة المنع من نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لـ الخليج 365، إن النقابة رفعت عقوبة الإيقاف عن المغني رضا البحرواي، وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة ومدتها شهرين وأنه يستطيع العودة للعمل مرة أخري في أي وقت.

وكانت نقابة المهن الموسيقية عقدت اجتماعًا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو تناول شعبة الإيقاع بالإهانة والتصغير وكان ذلك أمام الجمهور وعلى خشبة المسرح الأمر الذي لم ترضيه النقابة علي أعضاء جمعيتها العمومية، ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر علي شعبة الإيقاع التي كانت وما زالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر ويجل كل أعضاء شعبة الايقاع ضمن كافة شعب الموسيقي وقد انتهي التحقيق وقتها إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيًا ووقف رضا البحراوي شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

وإضافة إلى ذلك منع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، وهذه جملة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علي الالتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسئولية الكلمة والفعل.