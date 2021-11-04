شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى بعد حكاية حتة من القمر : " صدق حلمك وكمل مشوارك حتى لو طول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة لقاء الخميسي بنجاح حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، والتي عرضت حلقتها الأخيرة أمس عبر قناة "cbc".

وكتبت لقاء، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" صدق حلمك كمل مشوارك حتى لو طول .. حتى لو كان في عقبات .. حتى لو الناس حاربتك وحاولت تكسرك وتضعفك .. صدق نفسك و كمل".

وأضافت:" ولو وقعت في نص الطريق قوم واقف من تاني وامسح دمعتك بنفسك وارمي الضيقة ورا ضهرك وكمل مشوارك وهتوصل محدش هيحبك قد نفسك ولما تصدق نفسك العالم كله هيصدقك حب نفسك".





لقاء الخميسى

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة لحدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض على قناتى CBC وCBC دراما، تطورات مشوقة، حيث استمرت قمر (لقاء الخميسى) في الحالة النفسية التي تمر بها بعد تركها لخطيبها سيف (محمد العمروسى) تعاتب والدتها على معاملتها لها منذ طفولتها، وعدم قبولها لابنتها بشكلها مع وجود وحمة تغطى نصف وجهها.

تتهم قمر والدتها بأنها أول واحدة كسرتها ووجعتها بإظهار طول الوقت أن ابنتها بها شيء خاطئ وغير طبيعة، وفى نفس الوقت يدخل شقيقها في حالة حزن عليها ويظهر حبه ودعمه الكبير لها ورغبته في الوقوف بجانبها، إلا أن قمر ترفض التحدث معه حتى لا تجرحه بكلامها، فيما تعنف عايدة رياض شقيتها بسبب شماتتها في فسخ قمر لخطوبتها.

والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.