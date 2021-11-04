شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم الصوت العربى الوحيد لحملة "لا تختاروا الانقراض" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية، حملة عالمية تحت عنوان " لا تختاروا الانقراض" لحماية البشر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتوازى مع انطلاق فاعليات مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية " cop26" والمنعقدة بجلاسكو .

وقامت دنيا سمير غانم الفنانة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف، بتأديتها الصوت العربي الوحيد فى الحملة العالمية، للتأكيد على الدور الإيجابي والتوعوى، الذى يقدمه الفن لدعم جهود التنمية ومشاركة الإنسان فى حماية الأرض حيث انتشرت الحملة بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم.

وحملة «لا تختاروا الانقراض»، فيلماً قصيراً جذاباً من إنتاج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يصور ديناصورا باعتباره أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، يدخل قاعة و يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، ليحث فيه قادة العالم والبشر على ضرورة التحول عن دعم الوقود الأحفوري، وأن لا يختاروا «الانقراض».

وتهدف حملة «لا تختاروا الانقراض»، إلى زيادة وعي العالم بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة ما تم إنجازه لحماية كوكب الأرض حتى الآن، فى إطار السعي للحد من تغير المناخ، حيث تسلط الضوء على كافة الآثار السلبية الهائلة، لدعم الوقود الأحفوري على البشر وكوكب الأرض.

وتشمل حملة «لا تختاروا الانقراض» منصة للذكاء الجمعى، اطلق عليها اسم ( Global Mindpool)، للمساعدة على مواجهة أهم قضايا العصر الحالى ، و الربط بين رؤى جميع أنحاء العالم، حول مواجهة حالة الطوارئ المناخية والأزمة في الطبيعة، والتى تسمى قضية التغيرات المناخية ، وستدعم المنصة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرفع مستوى معرفة وجاهزية صانعي السياسات في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن هذه الحملة اطلقت عقب دعوات بعض الحكومات فى رسالة مفتوحة إلى اتخاذ إجراءات هادفة بشأن الانقراض الجماعي للحياة البرية وانهيار النظم البيئية أو المخاطرة "بكوكب ميت"، وأكدت رسالتهم أن قادة العالم عليهم بذل المزيد من الجهد لمنع تدمير الطبيعة.