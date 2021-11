شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يروج لأحدث أفلامه فى العرض الخاص الأول له بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين النجم توم هانكس أثناء حضوره العرض الخاص الأول لفيلمه الجديد مع زميله كاليب لاندري جونز، وذلك داخل مركز تصميم المحيط الهادئ في ويست هوليود يوم الثلاثاء الماضى، حيث بدا على الثنائى روح الدعابة خلال أكثر من صورة وخلفهما البوستر الدعائى لفيلم Finch الذى يلعب فيه الممثل كاليب لاندري جونز دور الروبوت الآلى.



توم هانكس مع زميله فى العرض الخاص للفيلم

من ناحية أخرى استعاد النجم توم هانكس ذكريات تجربته الإخراجية في فيلم That Thing You Do الذى شارك في بطولته أيضًا قبل ربع قرن من الآن، حيث عرض العمل عام 1996، وشارك في بطولته وقتها العديد من النجوم منهم تشارليز ثيرون حينما كانت في سن 19 عاما، حيث اعتبر الفيلم بمثابة انطلاقتها.



الممثل توم هانكس فى العرض الخاص

وأكد توم هانكس خلال تقرير نشره موقع الديلى ميل أنه وقتها وبمجرد مشاهدة تشارليز قال للمنتج نحن بصدد مقابلة نجمة سينمائية كبيرة ستتألق بصورة كبيرة، وهو ما حصل بالفعل إذ ترشحت لـ 3 جوائز أوسكار ونالت الأولى عام 2004 أي بعد فيلمها مع توم هانكس بـ 8 سنوات.



توم هانكس مع زميله

ويعد فيلم توم هانكس بمثابة عمل تضمن الكوميديا ​​التي تشعر بالسعادة في عام 1996 ، والتي حكت قصة صعود وسقوط فرقة البوب ​​الرائعة الخيالية التي حققت نجاحًا كبيراً في الستينيات من القرن الماضي، وهو أول فيلم إخراجي لهانكس.

ويعد توم هانكس واحد من أبرز نجوم هوليود حيث يعتبره الكثيرون من محبيه بمثابة الممثل الأكثر موهبة فى جيله، ويأتى ضمن الأفضل فى التاريخ بفضل مجموعة كبيرة من أدواره الذى لعبها باحترافية شديدة.