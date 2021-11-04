نادر حمدي يعلق على لقاء جمعه بماجد الكدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان نادر حمدي، على لقاء جمعه بالفنان ماجد الكدواني، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "ماجد الكدواني إنسان جميل يا جماعة، ومحترم ومثقف وأنا بحبه وكان ليا الشرف إني قابلته أخيرا".

يذكر أن ماجد الكدواني يشارك في بطولة فيلم "الجريمة" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

والفيلم بطولة: أحمد عز، منة شلبي، سيد رجب، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.

بينما احتفل الفنان نادر حمدي، بنجاح كليب "نجمة معدية" مع فريق واما، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.