فن ومشاهير

نادر حمدي يعلق على لقاء جمعه بماجد الكدواني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان نادر حمدي، على لقاء جمعه بالفنان ماجد الكدواني، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وكتب: "ماجد الكدواني إنسان جميل يا جماعة، ومحترم ومثقف وأنا بحبه وكان ليا الشرف إني قابلته أخيرا".
يذكر أن ماجد الكدواني يشارك في بطولة فيلم "الجريمة" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
والفيلم بطولة: أحمد عز، منة شلبي، سيد رجب، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.
بينما احتفل الفنان نادر حمدي، بنجاح كليب "نجمة معدية" مع فريق واما، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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