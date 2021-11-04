كريستين ستيوارت تعلن خطوبتها على صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت، خطبتها على صديقتها الكاتبة ديلان ماير.

وقالت "كريستين" في مقابلة تليفزيونية، إنها ستتزوج من صديقتها بعد عامين من "المواعدة"، وتابعت: "سنتزوج بالتأكيد.. أردت أن تعرض علي الزواج، وأوضحت تماما ماذا أريد وقد استجابت".

وكانت بطلة الفيلم الشهير Twilight قد انفصلت عن صديقتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل عام 2019 بعد علاقة استمرت 3 سنوات، وارتبطت بعدها بكاتبة السيناريو ديلان ماير.

من ناحية أخرى جسدت الفنانة الأمريكية شخصية الأميرة ديانا، في فيلم يحمل اسم "سبنسر"، وتبدأ أحداثه حينما قررت الأميرة ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز.

وقد أثار الفيلم جدلا كبيرا، خاصة أنه يتناول أسرار وحكايات تنشر لأول مرة عن الأميرة الراحلة.