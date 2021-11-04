محمود عادل يشارك في "فيلم تجاري"



محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب محمود عادل علي في فيلم "فيلم تجاري"، الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية في إحدى الفيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

ويظهر محمود عادل علي خلال أحداث العمل السينمائي "فيلم تجاري"، في دور منشئ محتوى، وهو صديق الفنانة فرح يوسف التي تتجه للتمثيل.

"فيلم تجاري"، سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم: حمدي الميرغني، ياسر الطوبجي، عمرو عبدالعزيز، فرح يوسف، محسن منصور.

تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، إذ تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

جدير بالذكر أن محمود عادل علي شارك مؤخراً في مسلسل "شقة 6"، للنجمة روبي، وشاركها بطولة العمل كل من: أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.