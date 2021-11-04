صور.. خريطة مماثلة لشكل لبنان على سطح المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 4:08 مساءً

نجح مكتشف ومخترع لبناني في العثور على منطقة جغرافية على سطح المريخ مشابهة لخريطة لبنان الطبيعية على سطح الأرض.

وقال المخترع، محمد إسماعيل، لموقع تلفزيون”الجديد” اللبناني، إنه قارن الخريطتين الأرضيّة والمرّيخية من خلال استخدامه الخرائط التي كانت زوّدته بها المركبة “برسفيرانس” وحوامتها الطائرة بوساطة موقع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وبعدها قام إسماعيل باللجوء إلى الخرائط العالية الدقة الموجودة بحوزة وكالة الفضاء الأوروبية ونظام الخرائط الجيولوجية الألماني الخاصّ بالمريخ.

ووصف إسماعيل شعوره بـ”الرائع” لدى اكتشاف هذه المنطقة الشبيهة بلبنان على المريخ، مشيرا إلى أن “إيجاد خريطة وطنك على كوكب المريخ يُبشّر بأن شيئاً ما بانتظارنا!”.

ويكشف إسماعيل عن أن الخريطة شبيهة بخريطة لبنان بشكل متطابق بدرجة عالية (الصورة رقم ٢ و٣)، وهي تقع في فوهة جيزيرو على كوكب المريخ، ويُعتقد أنها كانت تحتوي على ماء في الماضي، أو مجرى نهر بالقرب من وادي نيرتڤا بالتحديد، حيث توجد دلتا غنيّة بالصلصال.

ويأمل المهندس إسماعيل في أن يكون اكتشاف هذه الخريطة بُشرى سارة للّبنانيين، عسى أن يتمّ السعي عالميّاً لمطالبة المعنيين بإطلاق اسم لبنان رسمياً على هذا الموقع.