فن ومشاهير

شاهد.. أكبر حبة بطاطس في العالم تساوي حجم كلب

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين
بطاطس

بطاطس

أعلن زوجان من نيوزيلندا، عن اكتشاف ما يمكن أن يكون أكبر حبة بطاطس في العالم، حيث بلغ وزنها 7.9 كيلوغراما.

قام الزوجان كولين ودونا كريج براون بتسمية هذا الاكتشاف في حديقتهم بالوحش “دوغ”، وقالوا إن الحبة تساوي حجم كلب صغير أو أكياس من البطاطس العادية.

وبلغ الرقم القياسي الحالي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لأثقل حبة بطاطس من بريطانيا عام 2011، حيث بلغ وزنها أقل بقليل من 5 كيلوغرامات.

وتقدم الثنائي الآن بطلب إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتعرف على البطاطس كأكبر حبة وهم ينتظرون بفارغ الصبر الرد.

وقالت السيدة كريج براون: “لم نستطع تصديق ذلك”، وأضافت: “لقد كانت ضخمة”.

وأصبحت حبة البطاطس بالفعل من المشاهير حول مزرعتهم الصغيرة بالقرب من هاميلتون، في نيوزيلندا، في الأسابيع التي تلت الاكتشاف.

وقام الزوجان السعيدان ببناء عربة صغيرة لسحب البطاطا الضخمة حولها، ثم وضعاها في الثلاجة.

ويسعى الزوجان إلى تحويل حبة البطاطس إلى نقطة جذب سياحي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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