محمد مصطفى شردي : ” سهير البابلي منعت الأكل ومبتتكلمش خالص “

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - كشف الإعلامي ” محمد مصطفى شردي ” في حلقة برنامجه ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة الحياة يوم أمس الأربعاء عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” سهير البابلي ” .
حيث أشار محمد مصطفى شردي إلى أن سهير البابلي قد تدهور وضعها الصحي بشكل كبير في الأيام الأخيرة .. مضيفا : ” منعت الأكل ومبتتكلمش خالص .. ونتمنى لها الشفاء لأنها أسعدتنا ” .
يذكر أن الفنانة سهير البابلي كانت قد تم نقلها إلى أحد المستشفيات ودخلت وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية نتيجة إصابتها بجلطة وضعف بعضلة القلب ووجود مياه على الرئة .
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