شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعراض ومداعبة نسرين طافش داخل سيارتها يضعها في ورطة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، الجدل بين جمهورها، بعد استعراض سيارتها الفارهة برفقة قطة، ما عرضها للكثير من الانتقادات واتهامات تقليدها للفنانة المصرية ياسمين صبري.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة من داخل سيارتها وهي تداعب قطة، معلقة: «عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد؟ ولماذا تريده؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية».

وأضافت، في تعليقها: «وهذا الوضع هو المفتاح لتحقيق نواياك وأحلامك، ركز طاقتك وتفكيرك على ما تريد».

وجاءت السيارة من ماركة «فيراري GTB 488 كوبيه» ويبلغ سعرها 999.800 درهم إماراتي، أي ما يعادل 272.239 دولارًا أمريكيًا.

وتضم السيارة محرك 78 سعة 3.9 لتر مع شاحن توربيني نزدوج يولد قوة 661 حصان، وتتسارع السيارة الخارقة من 5 إلى 100 كم/س في 3 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 330 كم/س.

وحصلت نسرين، على العديد من الانتقادات بعد نشر هذه الصورة، مؤكدين أنها تحاول التباهي بثرائها والتشبه بالفنانة ياسمين صبري، التي تمتلك أغلى السيارات في مصر.

في سياق منفصل، تواصل «نسرين» تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل الدرامي الجديد «الوجه الآخر»، موضحة أنها ستنتهي من جميع مشاهدها، الأربعاء المقبل.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، بطولة «ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق، وأحمد سلامة»، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.