حقيقة تدهور الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز ودخولها العناية المركزة

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تدهور الحالة الصحية للفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” ودخولها العناية المركزة .
وهو الأمر الذي نفاه شقيقها الفنان ” وائل عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معربا من خلاله عن إنزعاجه من تداول هذه الأخبار والشائعات عن شقيقته .
فكتب في منشوره قائلا : ” كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها للعناية المركزة .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا ” .
وتابع وائل عبد العزيز : ” ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة ” .
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