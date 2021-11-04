نادية شكري ” سوسو ” بطلة مسرحية العيال كبرت تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت ” رشا سامي العدل ” إبنة الفنان الراحل ” سامي العدل ” عن تعرض والدتها الفنانة ” نادية شكري ” بوعكة صحية مطالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء .

فكتبت رشا سامي العدل في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني أدعوا لأمي ” .

وتابعت : ” أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه .. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير ” .

يذكر أن الفنانة نادية شكري اشتهرت بدورها في مسرحية ” العيال كبرت ” وتجسيدها لشخصية ” سوسو ” .