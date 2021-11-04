كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت ” رشا سامي العدل ” إبنة الفنان الراحل ” سامي العدل ” عن تعرض والدتها الفنانة ” نادية شكري ” بوعكة صحية مطالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء .
فكتبت رشا سامي العدل في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني أدعوا لأمي ” .
وتابعت : ” أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه .. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير ” .
يذكر أن الفنانة نادية شكري اشتهرت بدورها في مسرحية ” العيال كبرت ” وتجسيدها لشخصية ” سوسو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نادية شكري ” سوسو ” بطلة مسرحية العيال كبرت تتعرض لأزمة صحية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.