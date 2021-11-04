الطفل ” رضا ” في فيلم تيتو .. شاهد كيف أصبح شكله بعد مرور 17 عاما على عرض الفيلم ؟

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - نشر ” عصام يوسف ” الذي اشتهر بتجسيده لشخصية الطفل رضا في فيلم ” تيتو ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك في أحدث ظهور له بعد مرور 17 عاما على عرض الفيلم .

وظهر عصام يوسف في مقطع الفيديو بعد أن أصبح شابا بملامح لم تختلف كثيرا عن ملامحه التي عرفه الجمهور بها .

وكان عصام يوسف قد ابتعد تماما عن مجال الفن ويعمل حاليا في هندسة البترول .

يذكر أن فيلم تيتو تم إنتاجه في عام 2004 وشارك في بطولته كلا من الفنانين : أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح وغيرهم .