كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - نشر ” عصام يوسف ” الذي اشتهر بتجسيده لشخصية الطفل رضا في فيلم ” تيتو ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك في أحدث ظهور له بعد مرور 17 عاما على عرض الفيلم .
وظهر عصام يوسف في مقطع الفيديو بعد أن أصبح شابا بملامح لم تختلف كثيرا عن ملامحه التي عرفه الجمهور بها .
وكان عصام يوسف قد ابتعد تماما عن مجال الفن ويعمل حاليا في هندسة البترول .
يذكر أن فيلم تيتو تم إنتاجه في عام 2004 وشارك في بطولته كلا من الفنانين : أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل ” رضا ” في فيلم تيتو .. شاهد كيف أصبح شكله بعد مرور 17 عاما على عرض الفيلم ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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