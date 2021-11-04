فنانة مصرية؛ تمتاز بخفة دمها وبموهبتها في التمثيل والغناء والأداء الصوتي.. ويعرض لها حاليًا عمل درامي ناجح علي الشاشات… شاهد الصور لتعرف من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر.

أنها الفنانة المصرية “لقاء الخميسي“، والتي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، وبالتدقيق في شكلها نجده لم يتغير كثيرًا بل أنه ظل كما هو بعدما كبرت وأصبحت إمرأة جميلة.

وحازت تلك الصورة المتداولة على إعجاب كبير من قبل جمهور ومحبي الفنانة المصرية، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكل ،لقاء الخميسي وهي طفلة، وأكدوا أنها لم تتغير كثيرًا بعد كل هذه المدة.

لقاء الخميسي هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التجارة ثم في معهد الفنون المسرحية، وعملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنّية بالعمل بمجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية “تحب تشوف مأساة”، بعدها عملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة أبرزها: فيلم “عسكر في المعسكر” مع النجم محمد هنيدي، مسلسل “الزوجة الرابعة” مع مصطفى شعبان، مسلسل “راجل وست ستات” مع أشرف عبد الباقي.

إلى جانب نجاحها في التمثيل تألقت لقاء الخميسي في مجال الغناء، وأصدرت العديد من الأغنيات المنفردة، كما أحيت العديد من الحفلات الناجحة في ساقية الصاوي. كما أنها لديها موهبة في مجال الدبلجه والأداء الصوتي حيث قامت بدوبلاج شخصيات كرتونية في مجموعة من أفلام ديزني وبيكسار. أشهرها شخصية «بيل» من كارتون “الجميلة والوحش”.

تزوجت لقاء الخميسي من حارس مرمى نادي الزمالك السابق، محمد عبد المنصف في عام 2003، وكان قد التقى بها أول مرة في أحد المطاعم ووقع في حبها من النظرة الأولى، واستعان بصديقه حسام حسن ليعرفه عليها، وعندما تعرف عليها قال لها أصدقائها أنه حارس مرمى الزمالك في مباراة ٦_ ١، فشاهدت المباراة، ووافقت على الزواج منه، وأنجبت منه ولدين هما “أدهم”، “وآسر”…إضغط هنا وشاهد نجلها الشاب!

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة لقاء الخميسي بنجاح حدوتة “حتة من القمر” من “مسلسل زي القمر“، والتي عرضت حلقتها الأخيرة أمس عبر قناة “CBC“، ونشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستجرام“، مشهد من الحلقة مصحوبة بتعليق :”توتة توتة خلصت حدوتة قمر لكل امراة أو فتاة حبي نفسك الكون كله يحبك .. ولكل الناس بلاش نحكم علي بعض ونقبل بعض بكل اختلافاتنا شكرًا”.

لا يفوتك مشاهدة | لقاء الخميسي توجه رسالة قاسية بعد تعرضها للتنمر

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة لحدوتة “حتة من القمر” من مسلسل “زى القمر” الذى يعرض على قناتى CBC وCBC دراما، تطورات مشوقة، حيث استمرت قمر (لقاء الخميسى) في الحالة النفسية التي تمر بها بعد تركها لخطيبها سيف (محمد العمروسى) تعاتب والدتها على معاملتها لها منذ طفولتها، وعدم قبولها لابنتها بشكلها مع وجود وحمة تغطى نصف وجهها.

تتهم قمر والدتها بأنها أول من كسرتها ووجعتها بإظهار طول الوقت أن ابنتها بها شيء خاطئ وغير طبيعة، وفى نفس الوقت يدخل شقيقها في حالة حزن عليها ويظهر حبه ودعمه الكبير لها، ورغبته في الوقوف بجانبها، إلا أن قمر ترفض التحدث معه حتى لا تجرحه بكلامها، فيما تعنف عايدة رياض شقيتها بسبب شماتتها في فسخ قمر لخطوبتها.

حكاية “حتة من القمر” تناقش فكرة جديدة وهي كيفية تعامل المجتمع مع أي إنسان مختلف عن الجماعة أو لديه عيب خلقي خاصة في الوجه، فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يحيا وسط مجتمع يرفض الإختلاف ويحاربه.

وقالت الخميسي تعليقًا علي نجاح العمل، أن ردود الفعل جاءت قوية جدًا ومنحتها دفعة قوية في اختياراتها القادمة متمنية أن تكون عند حسن ظنهم دائمًا وابدًا.

حكاية “حتة من القمر” بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت