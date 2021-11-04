تعرض الفنانة ” نادية الجندي ” للسرقة على يد خادمتها

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - قدمت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” بلاغا عن سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا التي تسكنها في منطقة المنصورية .

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن أن الخادمة وراء سرقة فيلا نادية الجندي .

وبعد إلقاء القبض عليها وبمواجهتها بالجريمة اعترفت الخادمة وكشفت عن تفاصيل سرقتها لخاتمين من الألماس كانت تحتفظ بهما في غرفتها بعد أن غافلت الفنانة المصرية .

وأشارت إلى أنها قامت بسرقة الخاتم الأول ولم تكتشف نادية الجندي الأمر وبعد مرور عدة أسابيع سرقت الخاتم الثاني .

وأضافت أنها توجهت بعد ذلك إلى متجر للمجوهرات في منطقة الهرم وعرضت عليه المجوهرات الذي رفض شراءها في بداية الأمر ثم اشتراها بعد ذلك بثمن بخس مستغلا عدم معرفة الخادمة بثمن المجوهرات الحقيقي .

وكشفت الخادمة عن هوية صاحب متجر المجوهرات وانتقلت قوة أمنية لإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأعاد الخاتمين المسروقين إلى الشرطة .

وادعى التاجر أنه لم يكن يعرف بأن الخاتمين هما حصيلة سرقة لكن تحريات المباحث كشفت كذب روايته وأكدت أنه سيء النية .. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت تسليم الخاتمين إلى مالكتهما .