شكرا لقرائتكم خبر عن وصف غريب من كريستين ستيوارت للأميرة ديانا وابنيها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شبهت النجمة الأمريكية، كريستن ستيوارت، الأميرة البريطانية الراحلة ديانا ونجليها الأميران وليام وهاري أنهم مثل "حيوان بثلاث رؤوس"، وذلك خلال لقاء لها للحديث عن دورها والتي تجسد به شخصية ديانا في فيلمها الجديد "spencer".

وقالت ستيوارت في مقابلة مع برنامج "et"، إنها كان عليها أن تعمل بجد لإتقان دورها على الشاشة الفضية وخصوصا علاقة ديانا الوثيقة بأبنائها وتجربتها مع الأمومة.

وأكدت كريستن ستيوارت أن "كل شيء يتعلق بمشاهدة ديانا داخل تلك المساحة عندما يكون أطفالها قريبين منها، إنهم كحيوان بثلاث رؤوس، نوع من الوحش الذي لا يمكن إيقافه"، مضيفة الأميرة ديانا تتصرف بطبيعتها الحقيقية دون قيد أو شرط عندما تكون مع ولديها وليام وهاري، بحسب رأيها.

وأشارت إلى أنه عندما جسدت الأميرة ديانا في فيلم "سبنسر" استوعبتها تماما، سواء كان ذلك انطباعها الشخصي عنها، أو كان ذلك نتيجة بعض البقايا الحرفية من روحها.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الدراما spencer، الذى يتناول حياة الأميرة ديانا، كشفت عن الفيديو الدعائى للعمل، حيث تظهر فيه بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت، وهى ترتدى فستان أنيق، ولكن يظهر علي وجهها الحزن ليعبرعن الألم التى عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياتها وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز، وذلك وفقا لما نقلته فاريتى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز"، وإخراج بابلو لاراين، تدور أحداثه فى عطلة نهاية الأسبوع فى أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط العديد من الشائعات، وكانت الأميرة الراحلة تقضى عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة فى مقاطعة ساندرينجهام، في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز.