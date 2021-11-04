شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا عن House of Gucci : لم أقابل باتريسيا جوتشي لكني سأقدمها حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية ليدي جاجا غلاف مجلة فوج البريطانية، وذلك للترويج عن فيلمها الجديد House of Gucci، حيث أجرت حوار مع المجلة تحدثت فيه عن موافقتها للعب دور البطولة في الفيلم مشيرة أنها لم توافق علي الدور إلا بعدما قرأت ما بين السطور حول الشخصية .



ليدي جاجا تتصدر غلاف فوج

كما أشارت جاجا أن أحدا لم يخبرها كيف تلعب دور باتريزيا، قائلة "شعرت أنه يمكنني تحقيق العدالة في هذه القصة فقط إذا تعاملت معها بعين امرأة فضولية كانت مهتمة بامتلاك روح صحفية حتى أتمكن من القراءة بين السطور لما كان قد حدث".



ليدي جاجا في جلسة تصوير جديدة



ليدي جاجا في فستان وردي

واعترفت ليدي جاجا بأنها لم تتحدث أبدًا مع باتريسيا جوتشي الحقيقية أثناء التحضير لـ House of Gucci حيث كشفت أنها قضت أكثر من عام في مذاكرة الشخصية، وقالت لمجلة فوج: "سأكون صادقة وشفافة تمامًا لقد عشت مثلها لمدة عام ونصف".

وكانت قد شاركت النجمة العالمية ليدى جاجا متابعيها وجمهورها البوستر الرسمى لفيلمها الجديد House of Gucci المقرر عرضه فى نوفمبرالجاري بدور العرض العالمى، وعلقت على البوسترالذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام قائلا "باتريزيا تحصل دائمًا على ما تريد"، وتلعب جاجا فى الفيلم دورباتريزيا ريجيانى، الزوجة السابقة لـ"ماوريتسيو جوتشى" الذى يقوم بدوره آدم درايفر، قصة الفيلم مقتبسة أحداثه من قصة حقيقية عن عائلة جوتشى الشهيرة.

حساب ليدى جاجا على انستجرام

ليدى جاجا