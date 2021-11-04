شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك تكشف تعرضها للاكتئاب بسبب التنمر .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصريحات جديدة حول الأزمة القديمة التي حدثت بين النجمة العالمية سلمى حايك والمنتج هارفي وينشتاين زعمت حايك أن المنتج كان يتصل بها ويهينها ويسخرمن مظهرها أثناء قيامها بدورفريدا الذي رشح لجائزة الأوسكار.



سلمي حايك والمنتج

وقالت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا ، سابقًا إنها تعرضت للمضايقة قبل هارفي واينستين ، تحدثت عن كيفية قيام منتج الفيلم المخزي ، 69 عامًا ، بتخويفها أثناء صنع فيلم السيرة الذاتية في عام 2002.

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان ، وصفت سلمى كيف كانت "ترتجف" و "مكتئبة" بعدما تعرضت للتوبيخ بسبب مظهرها في المكالمات الهاتفية.

وأوضحت سلمى كيف قامت بطريقة ما بالتأقلم مع تنمره كوسيلة للتكيف علي الوضع و قالت سلمى: " إلى حد ما شعرت أنني بخير بعدما كان يتنمر علي لكني كنت أرتجف كلما يفعل ذلك "

وكانت قد حرصت النجمة سلمى حايك على الترويج لأحدث أعمالها والممثلة في فيلمها Eternals، من خلال إطلالة استعادت بها ذكريات حقبة السبعينيات بإطلالة عادت بها سنوات للوراء، أثناء سيرها في شوارع هوليوود بغرض الذهاب لتسجيل حلقة حول فيلمها الجديد ببرنامج المذيع جيمي كيميل.

سلمى حايك التي تعود للسينما بفيلم عن الأبطال الخارقين، استعانت في اطلالتها بأزياء بطابع جلد الفهود مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها أكثر من موقع مؤخراً.