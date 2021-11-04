شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا نافذة رامى صبرى للإعلان عن أغنيته الجديدة "هموت من غيرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامي صبري، عن صورة جديدة له عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلا: "صباح الفل . هموت من غيرها أغنية جديدة قريبا جدا علي جميع منصات عالمنا العربي"، حيث اختار رامي الترويج لأغنية "هموت من غيرها" بطريقة بسيطة بعيدا عن أي إعلانات.



اغنية هموت من غيرها



رامي صبري

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.