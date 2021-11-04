شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام جديد فى مشوار براد بيت وإنجلينا جولي القانوني .. والسر الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك حرب خفية في العلاقة بين النجمة العالمية إنجلينا جولي وزوجها المنفصلة عنه براد بيت، فبعدما شغلت إنجلينا جولي عناوين الصحف أثناء قيامها بجولة عالمية، للترويج لفيلمها الجديد من The Eternals مع أبنائها، اتهامها براد بيت باستخدام أطفالهما للدعاية، موضحًا أنه من الصعب فهم كيف يكون سلوكهم في العرض في مصلحتهم كما تدعي.

وكشف مصدر مقرب من براد بيت لصحيفة New York Post، أن أنجلينا جولي تستخدم الأطفال للدعاية، للتأثير على الرأي العام في قضية حضانة الأطفال المعلقة في المحاكم، وأوضح أنه من غير المنطقي تبرير ذلك، مضيفاً أن براد لا يأخذ الأطفال معه في الأماكن العامة، ونادراً ما يتحدث عنهم في المقابلات الصحفية، مؤكداُ إتهام بيت لـجولي بالتشهير وفرض قضايا شخصية على الرأي العام، ومحاولة عرض صورة لها بشكل كامل، بعيداً عن الواقع.

ورداً على الاتهامات، صرح مصدر من جانب أنجلينا جولي قائلا : "ليس من الضروري أن يكون لدى الأطفال شخصيات براد بيت وأنجلينا جولي، إنهم يتمتعون بعقلية مستقلة للغاية، ولا يفعلون أشياء لا يريدون القيام بها".

وكانت قد ظهرت شيلوه ابنة أنجيلنا جولى وبراد بيت، فى إطلالة أنيقة، واعتمدت أسلوب والدتها الشهير، وارتدت أحد فساتينها، وأعادت تدويره، ووضعت لمساتها الخاصة على الفستان الأنيق، إذ أن الفستان بدا أقصر من إطلالة أنجلينا عندما ارتدته سابقا.

بدت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا جميلة فى فستان مزين بالأزهار، حيث انضمت إلى عائلتها فى العرض الأول لفيلم "The Eternals"، فى لندن، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

انجلينا جولى

انجلينا وابنتها

شيلوه وانجيلنا جولى

شيلوه

ارتدت شيلوه فستان أنجلينا من ديور، والذى ارتدته والدتها أثناء الترويج لفيلمها Maleficent: Mistress of Evil عام 2019، وبدت شيلوه في حالة معنوية جيدة وهي تدعم أنجلينا، 46 عامًا وأخوتها زاهارا، 16 عامًا، فيفيان، 13 عامًا، مادوكس، 20 عامًا، نوكس، 13 عامًا.

ومن جهة أخرى خسر الفنان الشهير، براد بيت استئنافًا ضد الحكم الذى صدر بعدم أهلية القاضي الخاص الذى ينظر في قضية حضانة أبنائه ، فى معركته مع طليقته أنجلينا جولي.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، مراجعة قرار محكمة الاستئناف الصادر في يونيو الماضى، والذى قال إن القاضى الخاص، جون أودركيرك، الذى نظر فى القضية، يجب استبعاده لفشله في الكشف بشكل كافٍ عن علاقاته التجارية مع محامى براد بيت، وفقا لصحيفة ديبى ميل البريطانية.

وأبطل القرار فعليًا حكمًا سابقًا يمنح براد بيت وقتًا إضافيًا مع أطفاله الخمسة القصر.

قرار المحكمة العليا للولاية يضع اللمسات الأخيرة على هذا الحكم، وهذا يعنى أن الشجار على أطفال الزوجين الخمسة، والذى كان على وشك الانتهاء، يمكن أن يبدأ للتو.

كان محامي بيت قد جادل سابقًا بأن جهود جولي لاستبعاد القاضي كانت تهدف إلى منع قرار الحضانة المؤقت، والذي كان في صالح بيت، من أن يصبح نافذ المفعول.

وقال بيان صادر عن الممثل بيت إن قرار المحكمة العليا لا يغير الكمية غير العادية من الأدلة الواقعية التى دفعت قاضى المحاكمة، والعديد من الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم، إلى التوصل إلى استنتاج واضح بشأن ما هو موجود فى الأطفال.