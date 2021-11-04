شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يكشف عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "لسة الكلام زعلان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامي جمال، عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة، التى تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، وطرحها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" انتظروا أغنيتي الجديدة لسه الكلام زعلان قريباً.. الأغنية من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم وتريات سعيد كمال جيتار مصطفى أصلان"، وظهر بالبرومو في شكل كارتوني ليشوق جمهوره لطرح الأغنية بشكل مختلف.

من ناحية أخري وخلال فترة قصيرة للمرة الثالثة على التوالى يشارك المطرب رامى جمال في احتفالات المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وفى تصريح لـ"الخليج 365"، قال الفنان رامى جمال إنه سعيد بهذه المشاركة، وخاصة إنه اكتشف تواجد جمهور كبير له خارج مصر .

ووجه الفنان رامى جمال رسالة خاصة لزوجته بعد الجدل الذى تبع رسالته لها فى عيد ميلادها الأخير، حيث اعتبرها البعض غريبة وتحمل إساءة لها، فى الوقت التى أكدت فيه زوجته أنها لا ترى أى إساءة بتهنئته وأنهم معتادون على ذلك بينهما.

وكتب رامي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "آسف لو اتضايقتى يوم عيد ميلادك منى بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابنى عدم التوفيق فى استخدام كلام وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص فى حياتى رغم إنى عارف وواثق فى تفكيرك وطبيعة حياتنا اللى بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".