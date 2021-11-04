شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جيمس بوند تحتفل بمرور 62 عامًا على تعيين أول ممثل لقيادة السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند، بمرور 62 عامًا على تعيين أول ممثل لقيادة السلسلة الأشهر فى عالم الأكشن، حيث نشرت صورة النجم العالمي شون كونري، أول من لعب شخصية العميل البريطاني الشهيرعبرانستجرام.

وكتبت "فى مثل هذا اليوم من عام 1961، تم الإعلان عن شون كونري كأول ممثل يلعب دور جيمس بوند".

تخطت إيرادات فيلم No Time to Die حاجز نصف المليار دولار بسينمات العالم، منذ طرحه 8 أكتوبر الماضى، حيث وصلت إلى 533 مليونًا و26 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 127 مليونًا و901 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و405 ملايين و125 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدورNo Time to Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.