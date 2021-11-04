شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى ومدحت صالح وأحمد إبراهيم نجوم اليوم فى فعاليات مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وعلى مسرح النافورة، يقدم الفنان مدحت صالح بقيادة أحمد عامر فقرة غنائية بالإضافة إلى الفنانة نهى حافظ والفنان إبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وصوليست بيانو الفنان عمرو سليم.

وبمعهد الموسيقى العربية، تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث، والفنان أحمد إبراهيم، بقيادة فاروق البابلى، حفلا موسيقيا. وبمكتبة الإسكندرية تتواجد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربية، والفنانة عفاف راضى، بقيادة عبدالحميد عبدالغفار.

أما فى دار أوبرا دمهنور: فأبطال الحفل؛ فرقة الإنشاد الدينى، والفنان أحمد سعد، بقيادة عمر فرحات.